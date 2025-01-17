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سعر POPEYE (POPEYE) المباشر لليوم هو USD 0.00043055 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 430.45K . يتم تحديث سعر POPEYE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق POPEYE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.24K - تغيير سعر POPEYE خلال اليوم هو +5.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.70M

أداء سعر POPEYE (POPEYE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر POPEYE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر POPEYE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر POPEYE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر POPEYE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.02% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر POPEYE (POPEYE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر POPEYE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00040033$ 0.00040033 $ 0.00040033 24 ساعة مرتفع $ 0.00043129$ 0.00043129 $ 0.00043129 عالية طوال الوقت $ 0.00074443$ 0.00074443 $ 0.00074443 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +5.02% تغير السعر (7 أيام) +32.97%

معلومات سوق POPEYE (POPEYE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: