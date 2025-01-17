سعر POPEYE (POPEYE)
سعر POPEYE (POPEYE) المباشر لليوم هو USD 0.00043055. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 430.45K. يتم تحديث سعر POPEYE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق POPEYE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.24K
- تغيير سعر POPEYE خلال اليوم هو +5.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.70M
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خلال اليوم، كان سعر POPEYE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر POPEYE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر POPEYE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر POPEYE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر POPEYE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+5.02%
+32.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The $POPEYE project is a fair-launch meme coin built on the Internet Computer Protocol (ICP) blockchain, celebrating the iconic and timeless character Popeye, who is now in the public domain as of January 1, 2025. By embracing the public domain Popeye, the project seeks to embody his values of strength, resilience, and community spirit in a modern, decentralized cryptocurrency ecosystem. The $POPEYE ecosystem focuses on: Public-Domain Legacy: Leveraging the Popeye character in ways that align with his public usage rights, ensuring a respectful and creative homage to the beloved figure. Popeyetonomics: A transparent and community-driven approach to tokenomics, fostering fair distribution and long-term sustainability. Community Empowerment: Offering exclusive token-gated perks, such as channels in the POPEYE OpenChat community, to reward active participation and encourage a strong community bond. Fair Launch Commitment: Ensuring equitable access for everyone, with no private sales or preferential treatment. As the first major meme coin on the ICP blockchain to celebrate a public-domain icon, $POPEYE combines humour, nostalgia, and decentralized innovation to create a unique and engaging cryptocurrency project for all.
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