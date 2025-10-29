معلومات سعر Poop (POOP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01599049 24 ساعة منخفض $ 0.01698642 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.064116 أدنى سعر $ 0.01599049 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -3.91% تغير السعر (7 أيام) -16.84%

سعر Poop (POOP) في الوقت الحقيقي هو $0.0163206. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول POOP بين أدنى سعر $ 0.01599049 وأعلى سعر $ 0.01698642، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPOOP على الإطلاق هو $ 0.064116، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01599049.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير POOP -0.14% على مدار الساعة الماضية، -3.91% على مدار 24 ساعة، و -16.84% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Poop (POOP)

القيمة السوقية $ 2.70M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.35M إمداد دورة التداول 165.02M إجمالي العرض 999,998,418.009884

القيمة السوقية الحالية لـ Poop هي $ 2.70M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POOP يبلغ 165.02M، مع إجمالي عرض 999998418.009884. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.35M.