سعر Ponzi (PONZI)
سعر Ponzi (PONZI) المباشر لليوم هو USD 0.00044067. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.07K. يتم تحديث سعر PONZI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ponzi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.88
- تغيير سعر Ponzi خلال اليوم هو -0.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Ponzi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ponzi مقابل USD هو $ -0.0001104930 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ponzi مقابل USD هو $ -0.0002122251 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ponzi مقابل USD هو $ -0.0003059176499428643 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.68%
|30 يوم
|$ -0.0001104930
|-25.07%
|60 يوم
|$ -0.0002122251
|-48.15%
|90 يوم
|$ -0.0003059176499428643
|-40.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ponzi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.68%
-18.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Elaborate scheme that spans the globe, each of us unknowingly plays a part in a financial circus, a Ponzi scheme vastly out of proportions. It's a cycle where the investments of the many serve the gains of a few, turning our collective efforts into a feast for the elite. This isn't fiction; it's the reality - a system where our dreams and hard work perpetually feed an endless loop of exploitation.
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