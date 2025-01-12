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سعر Ponzi (PONZI) المباشر لليوم هو USD 0.00044067 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.07K . يتم تحديث سعر PONZI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ponzi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.88 - تغيير سعر Ponzi خلال اليوم هو -0.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Ponzi (PONZI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ponzi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ponzi مقابل USD هو $ -0.0001104930 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ponzi مقابل USD هو $ -0.0002122251 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ponzi مقابل USD هو $ -0.0003059176499428643 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.68% 30 يوم $ -0.0001104930 -25.07% 60 يوم $ -0.0002122251 -48.15% 90 يوم $ -0.0003059176499428643 -40.97%

تحليل سعر Ponzi (PONZI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ponzi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00043747$ 0.00043747 $ 0.00043747 24 ساعة مرتفع $ 0.00045398$ 0.00045398 $ 0.00045398 عالية طوال الوقت $ 0.02166713$ 0.02166713 $ 0.02166713 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.68% تغير السعر (7 أيام) -18.44%

معلومات سوق Ponzi (PONZI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: