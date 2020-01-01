توكنوميكس POM ($POM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول POM ($POM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات POM ($POM) In the ever-evolving world of cryptocurrency, meme coins have become a sensation, capturing the imagination of investors and enthusiasts alike. Enter POM Token, the newest contender poised to disrupt the market with its unique Triple Pool Mechanism, a low-fee blockchain, and a dedicated community of dog lovers and crypto enthusiasts. POM is aimed to bring all dog lovers to OG low fee chain, ready to capture the hearts and minds of crypto lovers. Together, we’ll rise and paw-sper. الموقع الرسمي: https://pombsc.com/ اشتر $POM الآن!

توكنوميكس POM ($POM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار POM ($POM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 240.61K $ 240.61K $ 240.61K إجمالي العرض: $ 791.35M $ 791.35M $ 791.35M العرض المتداول: $ 791.35M $ 791.35M $ 791.35M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 240.61K $ 240.61K $ 240.61K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00557341 $ 0.00557341 $ 0.00557341 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00029943 $ 0.00029943 $ 0.00029943 معرفة المزيد عن سعر POM ($POM)

توكنوميكس POM ($POM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس POM ($POM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $POM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $POM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $POM، استكشف السعر المباشر لتوكن $POM!

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