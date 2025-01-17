سعر POM ($POM)
سعر POM ($POM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 716.75K. يتم تحديث سعر $POM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق POM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.80K
- تغيير سعر POM خلال اليوم هو +5.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 890.73M
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خلال اليوم، كان سعر POM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر POM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر POM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر POM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.87%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر POM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.21%
+5.87%
+27.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the ever-evolving world of cryptocurrency, meme coins have become a sensation, capturing the imagination of investors and enthusiasts alike. Enter POM Token, the newest contender poised to disrupt the market with its unique Triple Pool Mechanism, a low-fee blockchain, and a dedicated community of dog lovers and crypto enthusiasts. POM is aimed to bring all dog lovers to OG low fee chain, ready to capture the hearts and minds of crypto lovers. Together, we’ll rise and paw-sper.
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