معلومات سعر Polypump (POLYPUMP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001021 $ 0.00001021 $ 0.00001021 24 ساعة منخفض $ 0.00001167 $ 0.00001167 $ 0.00001167 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001021$ 0.00001021 $ 0.00001021 24 ساعة مرتفع $ 0.00001167$ 0.00001167 $ 0.00001167 عالية طوال الوقت $ 0.00038177$ 0.00038177 $ 0.00038177 أدنى سعر $ 0.00000949$ 0.00000949 $ 0.00000949 تغير السعر (1 ساعة) +0.65% تغير السعر (1يوم) -11.52% تغير السعر (7 أيام) -9.60% تغير السعر (7 أيام) -9.60%

سعر Polypump (POLYPUMP) في الوقت الحقيقي هو $0.00001033. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول POLYPUMP بين أدنى سعر $ 0.00001021 وأعلى سعر $ 0.00001167، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPOLYPUMP على الإطلاق هو $ 0.00038177، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000949.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير POLYPUMP +0.65% على مدار الساعة الماضية، -11.52% على مدار 24 ساعة، و -9.60% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Polypump (POLYPUMP)

القيمة السوقية $ 10.33K$ 10.33K $ 10.33K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.33K$ 10.33K $ 10.33K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Polypump هي $ 10.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POLYPUMP يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.33K.