سعر Polymarket PreStocks اليوم

السعر المباشر لمشروع Polymarket PreStocks (POLYMARKET) اليوم هو $ 147.69، مع تغير بنسبة 3.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POLYMARKET الحالي إلى USD هو $ 147.69 لكل POLYMARKET.

يحتل Polymarket PreStocks حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 711,710، مع عرض متداول قدره 4.82K POLYMARKET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POLYMARKET بين $ 141.46 (أدنى) و$ 149.46 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 193.79، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 102.16.

على المدى القصير، تحرك POLYMARKET بمقدار +4.19% خلال الساعة الماضية و-4.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.06K.

معلومات سوق Polymarket PreStocks (POLYMARKET)

القيمة السوقية $ 711.71K$ 711.71K $ 711.71K الحجم (24 ساعة) $ 2.06K$ 2.06K $ 2.06K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 711.71K$ 711.71K $ 711.71K إمداد دورة التداول 4.82K 4.82K 4.82K إجمالي العرض 4,818.966860053 4,818.966860053 4,818.966860053

القيمة السوقية الحالية لـ Polymarket PreStocks هي $ 711.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.06K. العرض المتداول لـ POLYMARKET يبلغ 4.82K، مع إجمالي عرض 4818.966860053. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 711.71K.