سعر Polyfactual اليوم

السعر المباشر لمشروع Polyfactual (POLYFACTS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POLYFACTS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل POLYFACTS.

يحتل Polyfactual حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 113,500، مع عرض متداول قدره 999.96M POLYFACTS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POLYFACTS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01564973، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك POLYFACTS بمقدار -0.84% خلال الساعة الماضية و-10.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.61K.

معلومات سوق Polyfactual (POLYFACTS)

القيمة السوقية $ 113.50K$ 113.50K $ 113.50K الحجم (24 ساعة) $ 1.61K$ 1.61K $ 1.61K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 113.50K$ 113.50K $ 113.50K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,962,808.577346 999,962,808.577346 999,962,808.577346

القيمة السوقية الحالية لـ Polyfactual هي $ 113.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.61K. العرض المتداول لـ POLYFACTS يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999962808.577346. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 113.50K.