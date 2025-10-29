سعر POKI المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي POKI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر POKI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر POKI المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي POKI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر POKI بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر POKI (POKI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 POKI إلى USD:

--
----
-2.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
USD
مخطط أسعار POKI (POKI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:34:46 (UTC+8)

معلومات سعر POKI (POKI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106015
$ 0.00106015$ 0.00106015

$ 0
$ 0$ 0

+1.54%

-2.08%

+5.69%

+5.69%

سعر POKI (POKI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول POKI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPOKI على الإطلاق هو $ 0.00106015، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير POKI +1.54% على مدار الساعة الماضية، -2.08% على مدار 24 ساعة، و +5.69% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق POKI (POKI)

$ 18.13K
$ 18.13K$ 18.13K

--
----

$ 18.42K
$ 18.42K$ 18.42K

984.13M
984.13M 984.13M

999,921,161.87401
999,921,161.87401 999,921,161.87401

القيمة السوقية الحالية لـ POKI هي $ 18.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POKI يبلغ 984.13M، مع إجمالي عرض 999921161.87401. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.42K.

سجل سعر POKI (POKI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر POKI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر POKI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر POKI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر POKI مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.08%
30 يوم$ 0-37.82%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو POKI ( POKI )

In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.

POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.

On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.

What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.

Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.

The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر POKI (POKI)

الموقع الرسمي

توقعات سعر POKI (USD)

كم ستكون قيمة POKI (POKI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك POKI (POKI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة POKI.

تحقق الآن من توقعات سعر POKI!

عملة POKI إلى العملات المحلية

توكنوميكس POKI (POKI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس POKI (POKI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس POKI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول POKI (POKI)

كم يساوي POKI (POKI) اليوم؟
سعر POKI المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر POKI إلى USD الحالي؟
سعر POKI إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ POKI ؟
القيمة السوقية لعملة POKI هي $ 18.13K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن POKI؟
العرض المتداول لتوكن POKI هو 984.13M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ POKI؟
حقق POKI سعرًا قياسيًا قدره 0.00106015 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ POKI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 POKI.
ما هو حجم تداول POKI؟
حجم تداول POKI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع POKI هذا العام؟
قد يرتفع POKI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر POKI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:34:46 (UTC+8)

تحديثات POKI (POKI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

