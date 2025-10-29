معلومات سعر POKI (POKI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00106015$ 0.00106015 $ 0.00106015 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.54% تغير السعر (1يوم) -2.08% تغير السعر (7 أيام) +5.69% تغير السعر (7 أيام) +5.69%

سعر POKI (POKI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول POKI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPOKI على الإطلاق هو $ 0.00106015، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير POKI +1.54% على مدار الساعة الماضية، -2.08% على مدار 24 ساعة، و +5.69% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق POKI (POKI)

القيمة السوقية $ 18.13K$ 18.13K $ 18.13K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.42K$ 18.42K $ 18.42K إمداد دورة التداول 984.13M 984.13M 984.13M إجمالي العرض 999,921,161.87401 999,921,161.87401 999,921,161.87401

القيمة السوقية الحالية لـ POKI هي $ 18.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ POKI يبلغ 984.13M، مع إجمالي عرض 999921161.87401. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.42K.