سعر PlayTrenches اليوم

السعر المباشر لمشروع PlayTrenches (TRENCH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 16.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TRENCH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TRENCH.

يحتل PlayTrenches حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 89,536، مع عرض متداول قدره 992.44M TRENCH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TRENCH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TRENCH بمقدار -4.62% خلال الساعة الماضية و-24.08% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PlayTrenches (TRENCH)

القيمة السوقية $ 89.54K$ 89.54K $ 89.54K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 89.54K$ 89.54K $ 89.54K إمداد دورة التداول 992.44M 992.44M 992.44M إجمالي العرض 992,440,157.465124 992,440,157.465124 992,440,157.465124

القيمة السوقية الحالية لـ PlayTrenches هي $ 89.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRENCH يبلغ 992.44M، مع إجمالي عرض 992440157.465124. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 89.54K.