سعر PlayDapp اليوم

السعر المباشر لمشروع PlayDapp (PDA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.94% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PDA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PDA.

يحتل PlayDapp حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 575,904، مع عرض متداول قدره 656.50M PDA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PDA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.74، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PDA بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-0.36% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 25.83K.

معلومات سوق PlayDapp (PDA)

القيمة السوقية $ 575.90K$ 575.90K $ 575.90K الحجم (24 ساعة) $ 25.83K$ 25.83K $ 25.83K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 614.06K$ 614.06K $ 614.06K إمداد دورة التداول 656.50M 656.50M 656.50M إجمالي العرض 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PlayDapp هي $ 575.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 25.83K. العرض المتداول لـ PDA يبلغ 656.50M، مع إجمالي عرض 700000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 614.06K.