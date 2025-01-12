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سعر PLAY (PLAY) المباشر لليوم هو USD 0.07764 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 58.48M . يتم تحديث سعر PLAY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PLAY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 550.17K - تغيير سعر PLAY خلال اليوم هو -1.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 753.37M

أداء سعر PLAY (PLAY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PLAY مقابل USD هو $ -0.00100199337736495 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PLAY مقابل USD هو $ +0.0083721541 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PLAY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PLAY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00100199337736495 -1.27% 30 يوم $ +0.0083721541 +10.78% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PLAY (PLAY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PLAY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.075583$ 0.075583 $ 0.075583 24 ساعة مرتفع $ 0.079643$ 0.079643 $ 0.079643 عالية طوال الوقت $ 0.194422$ 0.194422 $ 0.194422 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -1.27% تغير السعر (7 أيام) +21.85%

معلومات سوق PLAY (PLAY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: