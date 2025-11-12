مشروع PlaysOut هو البنية التحتية للنشر عالية الأداء التي تُمهد الطريق لمستقبل الألعاب المدمجة. صُممت لعصر التطبيقات الفائقة، وتُمكّن المطورين من إطلاق آلاف الألعاب الصغيرة وتوسيع نطاقها عالميًا من خلال تكامل سلس واحد. بتحويل التطبيقات عالية الاستخدام إلى بيئات ألعاب تفاعلية، تُعزز PlaysOut التفاعل والاحتفاظ باللعبة وتحقيق الربح. تربط بنيتها المفتوحة والمتوافقة بين بنيتي Web2 وWeb3، مما يدعم التعاون في النظام البيئي، ويُقدم تجارب رقمية من الجيل التالي دون أي احتكاك أو أنظمة مجزأة. PlaysOut هي محرك نمو للترفيه التفاعلي، حيث تُطلق كل نقرة قيمة جديدة، وتدفع كل لعبة عجلة اقتصاد السلسلة نحو الأمام.