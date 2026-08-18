سعر Planet Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Planet Token (PLANET) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PLANET الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PLANET.

يحتل Planet Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 304,537، مع عرض متداول قدره 851.45B PLANET. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PLANET بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PLANET بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و-14.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Planet Token (PLANET)

القيمة السوقية $ 304.54K$ 304.54K $ 304.54K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 304.54K$ 304.54K $ 304.54K إمداد دورة التداول 851.45B 851.45B 851.45B إجمالي العرض 1,000,000,000,010.0 1,000,000,000,010.0 1,000,000,000,010.0

القيمة السوقية الحالية لـ Planet Token هي $ 304.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PLANET يبلغ 851.45B، مع إجمالي عرض 1000000000010.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 304.54K.