سعر Pixie Dust اليوم

السعر المباشر لمشروع Pixie Dust (DUST) اليوم هو $ 0.050932، مع تغير بنسبة 2.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DUST الحالي إلى USD هو $ 0.050932 لكل DUST.

يحتل Pixie Dust حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 134,671، مع عرض متداول قدره 2.59M DUST. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DUST بين $ 0.05093 (أدنى) و$ 0.052799 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.084، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0282985.

على المدى القصير، تحرك DUST بمقدار -0.88% خلال الساعة الماضية و+30.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.07K.

معلومات سوق Pixie Dust (DUST)

القيمة السوقية $ 134.67K$ 134.67K $ 134.67K الحجم (24 ساعة) $ 2.07K$ 2.07K $ 2.07K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.01M$ 5.01M $ 5.01M إمداد دورة التداول 2.59M 2.59M 2.59M إجمالي العرض 98,441,838.00000001 98,441,838.00000001 98,441,838.00000001

القيمة السوقية الحالية لـ Pixie Dust هي $ 134.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.07K. العرض المتداول لـ DUST يبلغ 2.59M، مع إجمالي عرض 98441838.00000001. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.01M.