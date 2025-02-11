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سعر Pinto (PINTO)

USD

مخطط سعر Pinto (PINTO) المباشر

$0.987163
$0.987163$0.987163
+2.40%(1D)

سعر Pinto (PINTO) لليوم

سعر Pinto (PINTO) المباشر لليوم هو USD 0.987163. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PINTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pinto الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 750.71K
- تغيير سعر Pinto خلال اليوم هو +2.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Pinto (PINTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pinto مقابل USD هو $ +0.02395153 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pinto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pinto مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pinto مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.02395153+2.49%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Pinto (PINTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pinto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.962664
$ 0.962664$ 0.962664

$ 0.986598
$ 0.986598$ 0.986598

$ 0.986598
$ 0.986598$ 0.986598

+0.20%

+2.49%

--

معلومات سوق Pinto (PINTO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 750.71K
$ 750.71K$ 750.71K

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تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة PINTO إلى العملات المحلية

1 PINTO إلى AUD
A$1.56958917
1 PINTO إلى GBP
0.7897304
1 PINTO إلى EUR
0.95754811
1 PINTO إلى USD
$0.987163
1 PINTO إلى MYR
RM4.40274698
1 PINTO إلى TRY
35.54773963
1 PINTO إلى JPY
¥149.99941785
1 PINTO إلى RUB
95.37968906
1 PINTO إلى INR
85.77459307
1 PINTO إلى IDR
Rp16,182.99741072
1 PINTO إلى PHP
57.41340008
1 PINTO إلى EGP
￡E.49.63455564
1 PINTO إلى BRL
R$5.70580214
1 PINTO إلى CAD
C$1.41164309
1 PINTO إلى BDT
120.04889243
1 PINTO إلى NGN
1,482.2252445
1 PINTO إلى UAH
41.14495384
1 PINTO إلى VES
Bs59.22978
1 PINTO إلى PKR
Rs276.05026132
1 PINTO إلى KZT
502.3672507
1 PINTO إلى THB
฿33.67212993
1 PINTO إلى TWD
NT$32.38881803
1 PINTO إلى CHF
Fr0.89831833
1 PINTO إلى HKD
HK$7.68999977
1 PINTO إلى MAD
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