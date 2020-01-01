توكنوميكس Pinto (PINTO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pinto (PINTO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pinto (PINTO) Pinto is low volatility money built on Base. The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility. Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins. Stablecoin out. Low volatility money in. الموقع الرسمي: https://pinto.money/ اشتر PINTO الآن!

توكنوميكس Pinto (PINTO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pinto (PINTO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.70M $ 10.70M $ 10.70M إجمالي العرض: $ 10.91M $ 10.91M $ 10.91M العرض المتداول: $ 10.91M $ 10.91M $ 10.91M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.70M $ 10.70M $ 10.70M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.343824 $ 0.343824 $ 0.343824 السعر الحالي: $ 0.980377 $ 0.980377 $ 0.980377 معرفة المزيد عن سعر Pinto (PINTO)

توكنوميكس Pinto (PINTO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pinto (PINTO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PINTO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PINTO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PINTO، استكشف السعر المباشر لتوكن PINTO!

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