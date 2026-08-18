سعر Ping اليوم

السعر المباشر لمشروع Ping (PING) اليوم هو $ 0.00112952، مع تغير بنسبة 0.30% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PING الحالي إلى USD هو $ 0.00112952 لكل PING.

يحتل Ping حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,130,485، مع عرض متداول قدره 1.00B PING. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PING بين $ 0.00107935 (أدنى) و$ 0.00117659 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.078576، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0010636.

على المدى القصير، تحرك PING بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و-7.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.02M.

معلومات سوق Ping (PING)

القيمة السوقية $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M الحجم (24 ساعة) $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ping هي $ 1.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.02M. العرض المتداول لـ PING يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.13M.