سعر PIGU (PIGU)
سعر PIGU (PIGU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.90M. يتم تحديث سعر PIGU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PIGU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 96.59K
- تغيير سعر PIGU خلال اليوم هو -3.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر PIGU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PIGU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PIGU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PIGU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.37%
|30 يوم
|$ 0
|+54.99%
|60 يوم
|$ 0
|+104.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PIGU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.01%
-3.37%
+14.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PIGU is a memecoin launched on the Sui blockchain, designed to raise awareness of Sui's innovative technology and builder community. Unlike other projects, PIGU takes a fun and lighthearted approach, using its clumsy and charming mascot to engage users through high-quality animations and memes. The goal is to make blockchain technology more approachable by highlighting the unique features of Sui in a relatable, entertaining way. By leveraging humor and creativity, PIGU helps with bridging the gap between the blockchain world and everyday users, making it easier for newcomers to understand and appreciate what Sui has to offer.
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