سعر Phil اليوم

السعر المباشر لمشروع Phil (PHIL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PHIL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PHIL.

يحتل Phil حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 159,007، مع عرض متداول قدره 1.00B PHIL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PHIL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.075164، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PHIL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.83% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.99.

معلومات سوق Phil (PHIL)

القيمة السوقية $ 159.01K$ 159.01K $ 159.01K الحجم (24 ساعة) $ 3.99$ 3.99 $ 3.99 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 159.01K$ 159.01K $ 159.01K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Phil هي $ 159.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.99. العرض المتداول لـ PHIL يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 159.01K.