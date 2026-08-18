سعر Pharaoh Liquid Staking Token اليوم

السعر المباشر لمشروع Pharaoh Liquid Staking Token (P33) اليوم هو $ 0.02640807، مع تغير بنسبة 0.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل P33 الحالي إلى USD هو $ 0.02640807 لكل P33.

يحتل Pharaoh Liquid Staking Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,701,542، مع عرض متداول قدره 102.30M P33. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول P33 بين $ 0.02597105 (أدنى) و$ 0.02696826 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.053511، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00821947.

على المدى القصير، تحرك P33 بمقدار +0.10% خلال الساعة الماضية و-8.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.43K.

معلومات سوق Pharaoh Liquid Staking Token (P33)

القيمة السوقية $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M الحجم (24 ساعة) $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M إمداد دورة التداول 102.30M 102.30M 102.30M إجمالي العرض 102,299,856.8153301 102,299,856.8153301 102,299,856.8153301

القيمة السوقية الحالية لـ Pharaoh Liquid Staking Token هي $ 2.70M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.43K. العرض المتداول لـ P33 يبلغ 102.30M، مع إجمالي عرض 102299856.8153301. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.44M.