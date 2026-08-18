سعر Perpetual Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Perpetual Protocol (PERP) اليوم هو $ 0.01786427، مع تغير بنسبة 0.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PERP الحالي إلى USD هو $ 0.01786427 لكل PERP.

يحتل Perpetual Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,360,722، مع عرض متداول قدره 72.61M PERP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PERP بين $ 0.01773235 (أدنى) و$ 0.018202 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 24.4، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01664866.

على المدى القصير، تحرك PERP بمقدار -0.54% خلال الساعة الماضية و-6.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 44.15K.

معلومات سوق Perpetual Protocol (PERP)

القيمة السوقية $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M الحجم (24 ساعة) $ 44.15K$ 44.15K $ 44.15K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M إمداد دورة التداول 72.61M 72.61M 72.61M إجمالي العرض 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Perpetual Protocol هي $ 2.36M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 44.15K. العرض المتداول لـ PERP يبلغ 72.61M، مع إجمالي عرض 150000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.68M.