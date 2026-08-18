سعر PerkOS اليوم

السعر المباشر لمشروع PerkOS (PERKOS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PERKOS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PERKOS.

يحتل PerkOS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 67,923، مع عرض متداول قدره 100.00B PERKOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PERKOS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PERKOS بمقدار +0.48% خلال الساعة الماضية و-13.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PerkOS (PERKOS)

القيمة السوقية $ 67.92K$ 67.92K $ 67.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 67.92K$ 67.92K $ 67.92K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PerkOS هي $ 67.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PERKOS يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 67.92K.