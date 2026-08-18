سعر PepeFork اليوم

السعر المباشر لمشروع PepeFork (PORK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PORK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PORK.

يحتل PepeFork حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,767,287، مع عرض متداول قدره 330.43T PORK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PORK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PORK بمقدار +0.40% خلال الساعة الماضية و-7.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PepeFork (PORK)

القيمة السوقية $ 5.77M$ 5.77M $ 5.77M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.77M$ 5.77M $ 5.77M إمداد دورة التداول 330.43T 330.43T 330.43T إجمالي العرض 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PepeFork هي $ 5.77M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PORK يبلغ 330.43T، مع إجمالي عرض 420690000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.77M.