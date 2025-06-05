سعر PEON (PEON)
سعر PEON (PEON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.99K. يتم تحديث سعر PEON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PEON الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PEON خلال اليوم هو -6.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر PEON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PEON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PEON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PEON مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.49%
|30 يوم
|$ 0
|-53.77%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PEON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.68%
-6.49%
-29.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Peon is not just a memecoin, it’s a movement built by real builders. Born from the OG Peon NFT community on Avalanche, $PEON celebrates the relentless spirit of those who never stop smashing. Before the token even launched, we built: an on-chain presale game meme competitions with AI staking for NFTs Peon AI Agent for trading on our site full ecosystem tools and a loyal tribe of smashers We merge memes, tech, and community with zero fluff, just raw, verified SMASH. This is the token of the werkers. For those who grind while others just talk. Smash never stops.
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