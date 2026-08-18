سعر PEACE اليوم

السعر المباشر لمشروع PEACE (PEACE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PEACE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PEACE.

يحتل PEACE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 45,068، مع عرض متداول قدره 994.78M PEACE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PEACE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PEACE بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و+0.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PEACE (PEACE)

القيمة السوقية $ 45.07K$ 45.07K $ 45.07K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 45.07K$ 45.07K $ 45.07K إمداد دورة التداول 994.78M 994.78M 994.78M إجمالي العرض 994,776,556.482539 994,776,556.482539 994,776,556.482539

القيمة السوقية الحالية لـ PEACE هي $ 45.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PEACE يبلغ 994.78M، مع إجمالي عرض 994776556.482539. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 45.07K.