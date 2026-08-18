سعر Paystream اليوم

السعر المباشر لمشروع Paystream (PAYS) اليوم هو $ 0.02936556، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PAYS الحالي إلى USD هو $ 0.02936556 لكل PAYS.

يحتل Paystream حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 94,074، مع عرض متداول قدره 3.20M PAYS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PAYS بين $ 0.02935424 (أدنى) و$ 0.0293873 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.082528، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02935424.

على المدى القصير، تحرك PAYS بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-3.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 375.67.

معلومات سوق Paystream (PAYS)

القيمة السوقية $ 94.07K$ 94.07K $ 94.07K الحجم (24 ساعة) $ 375.67$ 375.67 $ 375.67 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 726.80K$ 726.80K $ 726.80K إمداد دورة التداول 3.20M 3.20M 3.20M إجمالي العرض 24,749,921.761684 24,749,921.761684 24,749,921.761684

القيمة السوقية الحالية لـ Paystream هي $ 94.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 375.67. العرض المتداول لـ PAYS يبلغ 3.20M، مع إجمالي عرض 24749921.761684. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 726.80K.