سعر Paxi Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Paxi Network (PAXI) اليوم هو $ 0.00576342، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PAXI الحالي إلى USD هو $ 0.00576342 لكل PAXI.

يحتل Paxi Network حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 301,262، مع عرض متداول قدره 57.80M PAXI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PAXI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.084414، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00521547.

على المدى القصير، تحرك PAXI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 441.82.

معلومات سوق Paxi Network (PAXI)

القيمة السوقية $ 301.26K$ 301.26K $ 301.26K الحجم (24 ساعة) $ 441.82$ 441.82 $ 441.82 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 416.49K$ 416.49K $ 416.49K إمداد دورة التداول 57.80M 57.80M 57.80M إجمالي العرض 72,791,724.778641 72,791,724.778641 72,791,724.778641

القيمة السوقية الحالية لـ Paxi Network هي $ 301.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 441.82. العرض المتداول لـ PAXI يبلغ 57.80M، مع إجمالي عرض 72791724.778641. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 416.49K.