سعر pathUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع pathUSD (PATHUSD) اليوم هو $ 1.001، مع تغير بنسبة 0.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PATHUSD الحالي إلى USD هو $ 1.001 لكل PATHUSD.

يحتل pathUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33,010,297، مع عرض متداول قدره 32.99M PATHUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PATHUSD بين $ 0.991848 (أدنى) و$ 1.008 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.072، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.954994.

على المدى القصير، تحرك PATHUSD بمقدار +0.40% خلال الساعة الماضية و-0.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.66M.

معلومات سوق pathUSD (PATHUSD)

القيمة السوقية $ 33.01M$ 33.01M $ 33.01M الحجم (24 ساعة) $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.03M$ 33.03M $ 33.03M إمداد دورة التداول 32.99M 32.99M 32.99M إجمالي العرض 33,009,506.869981 33,009,506.869981 33,009,506.869981

القيمة السوقية الحالية لـ pathUSD هي $ 33.01M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.66M. العرض المتداول لـ PATHUSD يبلغ 32.99M، مع إجمالي عرض 33009506.869981. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.03M.