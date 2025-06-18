سعر Patchy (PATCHY)
سعر Patchy (PATCHY) المباشر لليوم هو USD 0.00047054. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 470.54K. يتم تحديث سعر PATCHY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Patchy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Patchy خلال اليوم هو +0.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Patchy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Patchy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Patchy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Patchy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.90%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Patchy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.95%
+0.90%
+74.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Patchy is a meme coin launched on LetsBonk.fun, centered around a shapeshifting gecko created by the fusion of major crypto meme archetypes. The project stands out through its focus on narrative, consistent content output, and high-quality animated memes. Patchy is designed to evolve with meme trends, collaborating closely with the Bonk ecosystem to push creativity and originality in the space. The team is committed to long-term growth through storytelling, culture, and community engagement.
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|1 PATCHY إلى VND
₫12.3822601
|1 PATCHY إلى AUD
A$0.0007246316
|1 PATCHY إلى GBP
￡0.0003481996
|1 PATCHY إلى EUR
€0.0004046644
|1 PATCHY إلى USD
$0.00047054
|1 PATCHY إلى MYR
RM0.0019950896
|1 PATCHY إلى TRY
₺0.0186004462
|1 PATCHY إلى JPY
¥0.068298881
|1 PATCHY إلى RUB
₽0.0369326846
|1 PATCHY إلى INR
₹0.040654656
|1 PATCHY إلى IDR
Rp7.7137692576
|1 PATCHY إلى KRW
₩0.6454585396
|1 PATCHY إلى PHP
₱0.0267313774
|1 PATCHY إلى EGP
￡E.0.0235834648
|1 PATCHY إلى BRL
R$0.0025832646
|1 PATCHY إلى CAD
C$0.0006399344
|1 PATCHY إلى BDT
৳0.0575188096
|1 PATCHY إلى NGN
₦0.726137328
|1 PATCHY إلى UAH
₴0.0195415262
|1 PATCHY إلى VES
Bs0.04799508
|1 PATCHY إلى PKR
Rs0.1332945712
|1 PATCHY إلى KZT
₸0.2440549818
|1 PATCHY إلى THB
฿0.0153490148
|1 PATCHY إلى TWD
NT$0.0138950462
|1 PATCHY إلى AED
د.إ0.0017268818
|1 PATCHY إلى CHF
Fr0.0003811374
|1 PATCHY إلى HKD
HK$0.0036890336
|1 PATCHY إلى MAD
.د.م0.0042866194
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$0.00894026