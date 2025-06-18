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سعر Patchy (PATCHY) المباشر لليوم هو USD 0.00047054 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 470.54K . يتم تحديث سعر PATCHY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Patchy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Patchy خلال اليوم هو +0.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Patchy (PATCHY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Patchy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Patchy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Patchy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Patchy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.90% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Patchy (PATCHY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Patchy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00045602$ 0.00045602 $ 0.00045602 24 ساعة مرتفع $ 0.00062455$ 0.00062455 $ 0.00062455 عالية طوال الوقت $ 0.00062455$ 0.00062455 $ 0.00062455 تغير السعر (1 ساعة) +0.95% تغير السعر (1يوم) +0.90% تغير السعر (7 أيام) +74.86%

معلومات سوق Patchy (PATCHY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: