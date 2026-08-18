سعر ParaSwap اليوم

السعر المباشر لمشروع ParaSwap (PSP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.50% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PSP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PSP.

يحتل ParaSwap حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 923,852، مع عرض متداول قدره 1.09B PSP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PSP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.1، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PSP بمقدار +0.63% خلال الساعة الماضية و+0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 11.28.

معلومات سوق ParaSwap (PSP)

القيمة السوقية $ 923.85K$ 923.85K $ 923.85K الحجم (24 ساعة) $ 11.28$ 11.28 $ 11.28 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 923.85K$ 923.85K $ 923.85K إمداد دورة التداول 1.09B 1.09B 1.09B إجمالي العرض 970,704,673.2369972 970,704,673.2369972 970,704,673.2369972

القيمة السوقية الحالية لـ ParaSwap هي $ 923.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 11.28. العرض المتداول لـ PSP يبلغ 1.09B، مع إجمالي عرض 970704673.2369972. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 923.85K.