سعر Paraloom اليوم

السعر المباشر لمشروع Paraloom (PARALOOM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PARALOOM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PARALOOM.

يحتل Paraloom حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 110,252، مع عرض متداول قدره 999.96M PARALOOM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PARALOOM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00122591، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PARALOOM بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-36.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.95K.

معلومات سوق Paraloom (PARALOOM)

القيمة السوقية $ 110.25K$ 110.25K $ 110.25K الحجم (24 ساعة) $ 3.95K$ 3.95K $ 3.95K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 110.25K$ 110.25K $ 110.25K إمداد دورة التداول 999.96M 999.96M 999.96M إجمالي العرض 999,959,481.509867 999,959,481.509867 999,959,481.509867

القيمة السوقية الحالية لـ Paraloom هي $ 110.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.95K. العرض المتداول لـ PARALOOM يبلغ 999.96M، مع إجمالي عرض 999959481.509867. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 110.25K.