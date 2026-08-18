سعر ParallelAI اليوم

السعر المباشر لمشروع ParallelAI (PAI) اليوم هو $ 0.00147765، مع تغير بنسبة 1.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PAI الحالي إلى USD هو $ 0.00147765 لكل PAI.

يحتل ParallelAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 147,765، مع عرض متداول قدره 100.00M PAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PAI بين $ 0.00146664 (أدنى) و$ 0.00148403 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.19، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00118844.

على المدى القصير، تحرك PAI بمقدار +0.32% خلال الساعة الماضية و+1.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 34.05.

معلومات سوق ParallelAI (PAI)

القيمة السوقية $ 147.77K$ 147.77K $ 147.77K الحجم (24 ساعة) $ 34.05$ 34.05 $ 34.05 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 147.77K$ 147.77K $ 147.77K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ParallelAI هي $ 147.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 34.05. العرض المتداول لـ PAI يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 147.77K.