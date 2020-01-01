توكنوميكس Papichulo (CHULO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Papichulo (CHULO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Papichulo (CHULO) Papichulo is a meme coin on the Solana blockchain, designed to bring fun and excitement to the crypto space. It's a community-driven project built around good vibes, enriching each other's lives, and creating connections with new people. The core of the movement is spreading "chulo vibes" while fostering a strong sense of unity and collaboration. Papichulo opens doors to online communities, connecting like-minded individuals and promoting a positive image for Web3. Its goal is to create a welcoming environment where people can come together & share their experiences. الموقع الرسمي: https://papichulomeme.com/ اشتر CHULO الآن!

توكنوميكس Papichulo (CHULO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Papichulo (CHULO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 139.53K $ 139.53K $ 139.53K إجمالي العرض: $ 828.13M $ 828.13M $ 828.13M العرض المتداول: $ 815.07M $ 815.07M $ 815.07M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 141.77K $ 141.77K $ 141.77K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00072271 $ 0.00072271 $ 0.00072271 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00010526 $ 0.00010526 $ 0.00010526 السعر الحالي: $ 0.00017117 $ 0.00017117 $ 0.00017117 معرفة المزيد عن سعر Papichulo (CHULO)

توكنوميكس Papichulo (CHULO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Papichulo (CHULO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CHULO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CHULO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CHULO، استكشف السعر المباشر لتوكن CHULO!

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