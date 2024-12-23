سعر Papichulo (CHULO)
سعر Papichulo (CHULO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 290.79K. يتم تحديث سعر CHULO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Papichulo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 458.78
- تغيير سعر Papichulo خلال اليوم هو +2.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 810.07M
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خلال اليوم، كان سعر Papichulo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Papichulo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Papichulo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Papichulo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.02%
|30 يوم
|$ 0
|-48.99%
|60 يوم
|$ 0
|-22.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Papichulo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.65%
+2.02%
-18.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Papichulo is a meme coin on the Solana blockchain, designed to bring fun and excitement to the crypto space. It's a community-driven project built around good vibes, enriching each other's lives, and creating connections with new people. The core of the movement is spreading "chulo vibes" while fostering a strong sense of unity and collaboration. Papichulo opens doors to online communities, connecting like-minded individuals and promoting a positive image for Web3. Its goal is to create a welcoming environment where people can come together & share their experiences.
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