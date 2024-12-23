سعر PanoVerse (PANO)
سعر PanoVerse (PANO) المباشر لليوم هو USD 0.066079. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.85M. يتم تحديث سعر PANO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PanoVerse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.98K
- تغيير سعر PanoVerse خلال اليوم هو +15.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 28.00M
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خلال اليوم، كان سعر PanoVerse مقابل USD هو $ +0.00894131 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PanoVerse مقابل USD هو $ +0.0455067240 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PanoVerse مقابل USD هو $ +0.0309856919 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PanoVerse مقابل USD هو $ -0.00815025207704487 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00894131
|+15.65%
|30 يوم
|$ +0.0455067240
|+68.87%
|60 يوم
|$ +0.0309856919
|+46.89%
|90 يوم
|$ -0.00815025207704487
|-10.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر PanoVerse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.16%
+15.65%
-9.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PanoVerse is a Web3 P2E multiplayer game with AAA graphics which is powered by it's utility token $PANO , the purpose of PanoVerse is to revolutionize the crypto gaming space by producing top notch gameplay and a unique reward pool P2E system. The token $PANO will be used as in-game currency and to give rewards to the community.
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