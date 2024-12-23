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سعر PanoVerse (PANO) المباشر لليوم هو USD 0.066079 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.85M . يتم تحديث سعر PANO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PanoVerse الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.98K - تغيير سعر PanoVerse خلال اليوم هو +15.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 28.00M

أداء سعر PanoVerse (PANO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PanoVerse مقابل USD هو $ +0.00894131 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PanoVerse مقابل USD هو $ +0.0455067240 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PanoVerse مقابل USD هو $ +0.0309856919 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PanoVerse مقابل USD هو $ -0.00815025207704487 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00894131 +15.65% 30 يوم $ +0.0455067240 +68.87% 60 يوم $ +0.0309856919 +46.89% 90 يوم $ -0.00815025207704487 -10.97%

تحليل سعر PanoVerse (PANO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PanoVerse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.050146$ 0.050146 $ 0.050146 24 ساعة مرتفع $ 0.066493$ 0.066493 $ 0.066493 عالية طوال الوقت $ 0.237481$ 0.237481 $ 0.237481 تغير السعر (1 ساعة) +1.16% تغير السعر (1يوم) +15.65% تغير السعر (7 أيام) -9.21%

معلومات سوق PanoVerse (PANO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: