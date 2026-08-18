سعر Palu اليوم

السعر المباشر لمشروع Palu (PALU) اليوم هو $ 0.00146245، مع تغير بنسبة 19.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PALU الحالي إلى USD هو $ 0.00146245 لكل PALU.

يحتل Palu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,462,529، مع عرض متداول قدره 1000.00M PALU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PALU بين $ 0.00121931 (أدنى) و$ 0.00150802 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.116499، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PALU بمقدار -0.73% خلال الساعة الماضية و+9.63% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 483.35K.

معلومات سوق Palu (PALU)

القيمة السوقية $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M الحجم (24 ساعة) $ 483.35K$ 483.35K $ 483.35K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,994.4344398 999,999,994.4344398 999,999,994.4344398

القيمة السوقية الحالية لـ Palu هي $ 1.46M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 483.35K. العرض المتداول لـ PALU يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999994.4344398. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.46M.