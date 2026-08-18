سعر Pain اليوم

السعر المباشر لمشروع Pain (PAIN) اليوم هو $ 0.450725، مع تغير بنسبة 1.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PAIN الحالي إلى USD هو $ 0.450725 لكل PAIN.

يحتل Pain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,253,563، مع عرض متداول قدره 5.00M PAIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PAIN بين $ 0.444029 (أدنى) و$ 0.454792 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 24.3، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.394811.

على المدى القصير، تحرك PAIN بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و+0.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 369.82.

معلومات سوق Pain (PAIN)

القيمة السوقية $ 2.25M$ 2.25M $ 2.25M الحجم (24 ساعة) $ 369.82$ 369.82 $ 369.82 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.51M$ 4.51M $ 4.51M إمداد دورة التداول 5.00M 5.00M 5.00M إجمالي العرض 9,999,861.553165 9,999,861.553165 9,999,861.553165

القيمة السوقية الحالية لـ Pain هي $ 2.25M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 369.82. العرض المتداول لـ PAIN يبلغ 5.00M، مع إجمالي عرض 9999861.553165. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.51M.