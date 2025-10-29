معلومات سعر Paimon Cursor SPV Token (CRSR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 353.83$ 353.83 $ 353.83 أدنى سعر $ 338.32$ 338.32 $ 338.32 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Paimon Cursor SPV Token (CRSR) في الوقت الحقيقي هو $350.24. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CRSR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCRSR على الإطلاق هو $ 353.83، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 338.32.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CRSR -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

القيمة السوقية $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M إمداد دورة التداول 2.86K 2.86K 2.86K إجمالي العرض 2,857.14285714286 2,857.14285714286 2,857.14285714286

القيمة السوقية الحالية لـ Paimon Cursor SPV Token هي $ 1.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CRSR يبلغ 2.86K، مع إجمالي عرض 2857.14285714286. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.00M.