استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Paimon Cursor SPV Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 350.24 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Paimon Cursor SPV Token نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 367.752 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر CRSR هو $ 386.1396 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر CRSR هو $ 405.4465 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CRSR في عام 2029 هو $ 425.7189 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CRSR في عام 2030 هو $ 447.0048 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Paimon Cursor SPV Token نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 728.1238.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Paimon Cursor SPV Token نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 1,186.0369.