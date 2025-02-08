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سعر Pactus (PAC) المباشر لليوم هو USD 0.261367 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 285.88K . يتم تحديث سعر PAC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pactus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.13K - تغيير سعر Pactus خلال اليوم هو -0.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.09M

أداء سعر Pactus (PAC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pactus مقابل USD هو $ -0.0006936349682834 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pactus مقابل USD هو $ -0.0995800167 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pactus مقابل USD هو $ -0.1673304727 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pactus مقابل USD هو $ -0.1322715733950755 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0006936349682834 -0.26% 30 يوم $ -0.0995800167 -38.09% 60 يوم $ -0.1673304727 -64.02% 90 يوم $ -0.1322715733950755 -33.60%

تحليل سعر Pactus (PAC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pactus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.259917$ 0.259917 $ 0.259917 24 ساعة مرتفع $ 0.263171$ 0.263171 $ 0.263171 عالية طوال الوقت $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -0.26% تغير السعر (7 أيام) -9.47%

معلومات سوق Pactus (PAC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: