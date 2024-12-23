سعر Pacoca (PACOCA)
سعر Pacoca (PACOCA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 230.79K. يتم تحديث سعر PACOCA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pacoca الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 992.97
- تغيير سعر Pacoca خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 504.51M
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خلال اليوم، كان سعر Pacoca مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pacoca مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pacoca مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pacoca مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.10%
|30 يوم
|$ 0
|-3.60%
|60 يوم
|$ 0
|+2.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pacoca: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.10%
-0.10%
-10.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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