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سعر Otto ($OTTO) المباشر لليوم هو USD 0.00431452 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.31M . يتم تحديث سعر $OTTO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Otto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 167.87K - تغيير سعر Otto خلال اليوم هو -0.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Otto ($OTTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Otto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Otto مقابل USD هو $ +0.0007348335 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Otto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Otto مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.62% 30 يوم $ +0.0007348335 +17.03% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Otto ($OTTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Otto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00396773$ 0.00396773 $ 0.00396773 24 ساعة مرتفع $ 0.00516051$ 0.00516051 $ 0.00516051 عالية طوال الوقت $ 0.00911859$ 0.00911859 $ 0.00911859 تغير السعر (1 ساعة) -3.24% تغير السعر (1يوم) -0.62% تغير السعر (7 أيام) -14.89%

معلومات سوق Otto ($OTTO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: