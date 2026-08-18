سعر Osobot اليوم

السعر المباشر لمشروع Osobot (OSO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OSO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OSO.

يحتل Osobot حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 121,264، مع عرض متداول قدره 98.01B OSO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OSO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OSO بمقدار +0.21% خلال الساعة الماضية و-7.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Osobot (OSO)

القيمة السوقية $ 121.26K$ 121.26K $ 121.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 122.97K$ 122.97K $ 122.97K إمداد دورة التداول 98.01B 98.01B 98.01B إجمالي العرض 99,382,477,702.66833 99,382,477,702.66833 99,382,477,702.66833

القيمة السوقية الحالية لـ Osobot هي $ 121.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OSO يبلغ 98.01B، مع إجمالي عرض 99382477702.66833. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 122.97K.