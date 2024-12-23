سعر OSMI (OSMI)
سعر OSMI (OSMI) المباشر لليوم هو USD 0.257693. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.04M. يتم تحديث سعر OSMI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OSMI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.00K
- تغيير سعر OSMI خلال اليوم هو -3.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 62.24M
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خلال اليوم، كان سعر OSMI مقابل USD هو $ -0.0096620610586239 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OSMI مقابل USD هو $ -0.0418217700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OSMI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OSMI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0096620610586239
|-3.61%
|30 يوم
|$ -0.0418217700
|-16.22%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OSMI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
-3.61%
-12.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OSMI is a bias-free, censorship resistant AI assistant, powered by a decentralized AI engine - a network of globally distributed GPU and memory nodes, known as OSMI Nodes. OSMI’s distributed computing network (DePIN) enables scalable training, decentralized Inference, and low latency responses, all while optimizing usage, contributing to environment sustainability. At OSMI, we believe the future of AI is far too important to be solely in the hands of few powerful, disingenuous corporations. OSMI was built to provide a decentralized alternative to problematic mainstream AI assistants.
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