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سعر OSMI (OSMI) المباشر لليوم هو USD 0.257693 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.04M . يتم تحديث سعر OSMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OSMI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.00K - تغيير سعر OSMI خلال اليوم هو -3.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 62.24M

أداء سعر OSMI (OSMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OSMI مقابل USD هو $ -0.0096620610586239 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OSMI مقابل USD هو $ -0.0418217700 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OSMI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OSMI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0096620610586239 -3.61% 30 يوم $ -0.0418217700 -16.22% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OSMI (OSMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OSMI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.256081$ 0.256081 $ 0.256081 24 ساعة مرتفع $ 0.268408$ 0.268408 $ 0.268408 عالية طوال الوقت $ 0.451797$ 0.451797 $ 0.451797 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) -3.61% تغير السعر (7 أيام) -12.50%

معلومات سوق OSMI (OSMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: