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سعر OSCA Stack (OSCA)

USD

مخطط سعر OSCA Stack (OSCA) المباشر

$1.4
$1.4$1.4
-20.70%(1D)

سعر OSCA Stack (OSCA) لليوم

سعر OSCA Stack (OSCA) المباشر لليوم هو USD 1.4. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.41M. يتم تحديث سعر OSCA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OSCA Stack الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر OSCA Stack خلال اليوم هو -20.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

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أداء سعر OSCA Stack (OSCA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OSCA Stack مقابل USD هو $ -0.366489811602913 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OSCA Stack مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OSCA Stack مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OSCA Stack مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.366489811602913-20.69%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر OSCA Stack (OSCA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OSCA Stack: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.22
$ 1.22$ 1.22

$ 1.82
$ 1.82$ 1.82

$ 2.08
$ 2.08$ 2.08

-1.20%

-20.69%

+13.63%

معلومات سوق OSCA Stack (OSCA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

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1.00M
1.00M 1.00M

ما هو OSCA Stack ( OSCA )

OSCA Stack is a modular Web3 infrastructure platform that enables private transactions, real-time smart contract simulation, and secure decentralized trading. Built with a privacy-first philosophy, OSCA Stack combines AI-driven audit technology, gasless Ethereum mainnet forks, and scalable developer infrastructure. From anonymous ETH transfers to rug-free token launches, OSCA Stack empowers builders and traders with the tools to operate trustlessly—no KYC, no intermediaries, just full control over your on-chain activity.

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المصدر OSCA Stack (OSCA)

الموقع الرسمي

توكنوميكس OSCA Stack (OSCA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس OSCA Stack (OSCA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس OSCA والتوكن الشاملة الآن!

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