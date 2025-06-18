سعر OSCA Stack (OSCA)
سعر OSCA Stack (OSCA) المباشر لليوم هو USD 1.4. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.41M. يتم تحديث سعر OSCA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OSCA Stack الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر OSCA Stack خلال اليوم هو -20.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر OSCA Stack مقابل USD هو $ -0.366489811602913 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OSCA Stack مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OSCA Stack مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OSCA Stack مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.366489811602913
|-20.69%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OSCA Stack: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.20%
-20.69%
+13.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OSCA Stack is a modular Web3 infrastructure platform that enables private transactions, real-time smart contract simulation, and secure decentralized trading. Built with a privacy-first philosophy, OSCA Stack combines AI-driven audit technology, gasless Ethereum mainnet forks, and scalable developer infrastructure. From anonymous ETH transfers to rug-free token launches, OSCA Stack empowers builders and traders with the tools to operate trustlessly—no KYC, no intermediaries, just full control over your on-chain activity.
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