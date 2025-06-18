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سعر OSCA Stack (OSCA) المباشر لليوم هو USD 1.4 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.41M . يتم تحديث سعر OSCA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OSCA Stack الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر OSCA Stack خلال اليوم هو -20.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر OSCA Stack (OSCA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OSCA Stack مقابل USD هو $ -0.366489811602913 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OSCA Stack مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OSCA Stack مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OSCA Stack مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.366489811602913 -20.69% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OSCA Stack (OSCA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OSCA Stack: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 24 ساعة مرتفع $ 1.82$ 1.82 $ 1.82 عالية طوال الوقت $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 تغير السعر (1 ساعة) -1.20% تغير السعر (1يوم) -20.69% تغير السعر (7 أيام) +13.63%

معلومات سوق OSCA Stack (OSCA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: