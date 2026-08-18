سعر OREX اليوم

السعر المباشر لمشروع OREX (ORX) اليوم هو $ 0.00915568، مع تغير بنسبة 0.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ORX الحالي إلى USD هو $ 0.00915568 لكل ORX.

يحتل OREX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 97,906، مع عرض متداول قدره 10.69M ORX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ORX بين $ 0.00910927 (أدنى) و$ 0.00917057 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.101911، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00799231.

على المدى القصير، تحرك ORX بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+1.71% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 33.87.

معلومات سوق OREX (ORX)

القيمة السوقية $ 97.91K$ 97.91K $ 97.91K الحجم (24 ساعة) $ 33.87$ 33.87 $ 33.87 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 457.78K$ 457.78K $ 457.78K إمداد دورة التداول 10.69M 10.69M 10.69M إجمالي العرض 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ OREX هي $ 97.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 33.87. العرض المتداول لـ ORX يبلغ 10.69M، مع إجمالي عرض 50000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 457.78K.