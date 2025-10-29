معلومات سعر Orcasm (ORCASM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00005626 $ 0.00005626 $ 0.00005626 24 ساعة منخفض $ 0.00006192 $ 0.00006192 $ 0.00006192 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00005626$ 0.00005626 $ 0.00005626 24 ساعة مرتفع $ 0.00006192$ 0.00006192 $ 0.00006192 عالية طوال الوقت $ 0.00140093$ 0.00140093 $ 0.00140093 أدنى سعر $ 0.00004436$ 0.00004436 $ 0.00004436 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -7.30% تغير السعر (7 أيام) +13.31% تغير السعر (7 أيام) +13.31%

سعر Orcasm (ORCASM) في الوقت الحقيقي هو $0.0000574. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ORCASM بين أدنى سعر $ 0.00005626 وأعلى سعر $ 0.00006192، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـORCASM على الإطلاق هو $ 0.00140093، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00004436.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ORCASM -- على مدار الساعة الماضية، -7.30% على مدار 24 ساعة، و +13.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Orcasm (ORCASM)

القيمة السوقية $ 47.74K$ 47.74K $ 47.74K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 47.74K$ 47.74K $ 47.74K إمداد دورة التداول 831.70M 831.70M 831.70M إجمالي العرض 831,695,449.1587718 831,695,449.1587718 831,695,449.1587718

القيمة السوقية الحالية لـ Orcasm هي $ 47.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ORCASM يبلغ 831.70M، مع إجمالي عرض 831695449.1587718. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 47.74K.