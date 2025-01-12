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سعر OPX LIVE (OPXL) المباشر لليوم هو USD 0.00190475 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.90M . يتم تحديث سعر OPXL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OPX LIVE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 261.66K - تغيير سعر OPX LIVE خلال اليوم هو -10.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر OPX LIVE (OPXL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OPX LIVE مقابل USD هو $ -0.000233444268234908 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OPX LIVE مقابل USD هو $ +0.0004762029 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OPX LIVE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OPX LIVE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000233444268234908 -10.91% 30 يوم $ +0.0004762029 +25.00% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OPX LIVE (OPXL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OPX LIVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00189692$ 0.00189692 $ 0.00189692 24 ساعة مرتفع $ 0.00231458$ 0.00231458 $ 0.00231458 عالية طوال الوقت $ 0.00960905$ 0.00960905 $ 0.00960905 تغير السعر (1 ساعة) -4.34% تغير السعر (1يوم) -10.91% تغير السعر (7 أيام) -68.11%

معلومات سوق OPX LIVE (OPXL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: