سعر OPX LIVE (OPXL)
سعر OPX LIVE (OPXL) المباشر لليوم هو USD 0.00190475. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.90M. يتم تحديث سعر OPXL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OPX LIVE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 261.66K
- تغيير سعر OPX LIVE خلال اليوم هو -10.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر OPX LIVE مقابل USD هو $ -0.000233444268234908 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OPX LIVE مقابل USD هو $ +0.0004762029 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OPX LIVE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OPX LIVE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000233444268234908
|-10.91%
|30 يوم
|$ +0.0004762029
|+25.00%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OPX LIVE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.34%
-10.91%
-68.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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