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سعر Opus Genesis المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ OPUS هي 836,571 USD. تابع تحديثات أسعار OPUS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Opus Genesis المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ OPUS هي 836,571 USD. تابع تحديثات أسعار OPUS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن OPUS

معلومات سعر OPUS

ما هو OPUS

الموقع الرسمي لـ OPUS

اقتصاد توكن OPUS

توقعات سعر OPUS

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شعار Opus Genesis

سعر Opus Genesis (OPUS)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 OPUS إلى USD:

$0.00083695
$0.00083695$0.00083695
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Opus Genesis (OPUS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:10:07 (UTC+8)

سعر Opus Genesis اليوم

السعر المباشر لمشروع Opus Genesis (OPUS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OPUS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OPUS.

يحتل Opus Genesis حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 836,571، مع عرض متداول قدره 999.92M OPUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OPUS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.084014، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OPUS بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و+6.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.10K.

معلومات سوق Opus Genesis (OPUS)

$ 836.57K
$ 836.57K$ 836.57K

$ 1.10K
$ 1.10K$ 1.10K

$ 836.57K
$ 836.57K$ 836.57K

999.92M
999.92M 999.92M

999,917,386.4849726
999,917,386.4849726 999,917,386.4849726

القيمة السوقية الحالية لـ Opus Genesis هي $ 836.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.10K. العرض المتداول لـ OPUS يبلغ 999.92M، مع إجمالي عرض 999917386.4849726. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 836.57K.

سجل سعر Opus Genesis بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.084014
$ 0.084014$ 0.084014

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-0.70%

+6.30%

+6.30%

سجل سعر Opus Genesis (OPUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Opus Genesis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Opus Genesis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Opus Genesis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Opus Genesis مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.70%
30 يوم$ 0-13.00%
60 يوم$ 0+9.29%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Opus Genesis

Opus Genesis (OPUS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف OPUS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرOpus Genesis (OPUS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Opus Genesis نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Opus Genesis الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار OPUS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Opus Genesis.

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المصدر Opus Genesis (OPUS)

الموقع الرسمي

الفئة :

AI AgentsAI MemeArtificial Intelligence (AI)

نبذة عن Opus Genesis

ما هو السعر الحالي لـ Opus Genesis؟

يتم تداول Opus Genesis بسعر $، مما يمثل حركة سعرية بنسبة -0.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتعكس هذه النتيجة المباشرة بيانات التداول في الوقت الحقيقي المجمعة من البورصات العالمية.

كيف يقارن OPUS بالسوق العالمي للعملات المشفرة؟

يمكن مقارنة التغيير اليومي له بنسبة -0.70% بمتوسطات السوق الأوسع. وإذا كان OPUS يتفوق على السوق، فهذا يشير إلى اهتمام شرائي قوي أو تطورات إيجابية خاصة بنظامه البيئي.

كيف يُقارَن أداء Opus Genesis مع رموز Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,AI Meme,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,Robotics,x402 Ecosystem؟

ضمن قطاع Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,AI Meme,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,Robotics,x402 Ecosystem، يُظهر OPUS قدرته التنافسية مدفوعًا بحجم التداول والقيمة السوقية والنشاط المستمر على شبكة --.

ما هي القيمة السوقية لـ Opus Genesis اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية لـ $836571، مما يضع OPUS في المرتبة #3048، ما يدل على نضجه النسبي وثقة المستثمرين مقارنةً بالرموز الأخرى.

ما هي مستويات نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر اليوم بين $ و$، مما يوفر سياقًا للمتداولين الذين يتابعون التقلبات والبنية السوقية.

ما مدى نشاط تداول OPUS؟

generated $-- من حجم التداول خلال 24 ساعة. غالبًا ما يرتبط الحجم العالي باتجاهات سعرية أقوى وتحسين السيولة في السوق.

كيف يؤثر المعروض على تقييم OPUS؟

مع وجود 999917386.4849726 من الرموز المتداولة، تساعد مستويات المعروض في تحديد الندرة والتقييم على المدى الطويل، خاصة عند مقارنتها بالرموز الأخرى ذات النماذج التضخمية أو الانكماشية.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Opus Genesis

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 08:10:07 (UTC+8)

تحديثات Opus Genesis (OPUS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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