سعر Opus Genesis اليوم

السعر المباشر لمشروع Opus Genesis (OPUS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OPUS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OPUS.

يحتل Opus Genesis حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 836,571، مع عرض متداول قدره 999.92M OPUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OPUS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.084014، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OPUS بمقدار -0.11% خلال الساعة الماضية و+6.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.10K.

معلومات سوق Opus Genesis (OPUS)

القيمة السوقية $ 836.57K$ 836.57K $ 836.57K الحجم (24 ساعة) $ 1.10K$ 1.10K $ 1.10K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 836.57K$ 836.57K $ 836.57K إمداد دورة التداول 999.92M 999.92M 999.92M إجمالي العرض 999,917,386.4849726 999,917,386.4849726 999,917,386.4849726

القيمة السوقية الحالية لـ Opus Genesis هي $ 836.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.10K. العرض المتداول لـ OPUS يبلغ 999.92M، مع إجمالي عرض 999917386.4849726. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 836.57K.